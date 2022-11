Rischio salmonella | richiamati alcuni lotti di uova

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi confezioni dimarchio Aurora s.r.l per “positività perEnteritidis”. L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute per “microbiologico”. Iinteressati dal richiamo sono: 22420650AVI; 22420655AVI; 22430669AVI; 22440674AVI, prodotti nello stabilimento Avimarche a Ostra Vetere (Ancona). La raccomandazione è di non consumare il prodotto e di riportare la confezione al punto vendita in cui è stata acquistata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.