Riassunto di Rayo-Celta 0-0 giornata 14

(Di giovedì 10 novembre 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 11/10/2022 alle 21:02 CET I Vallecanos hanno accusato la fatica fisica del duello contro il Madrid Marchesín ha impedito alla squadra dai capelli rossi di passare in vantaggio nel tratto finale con azioni di Camello e Lejeune, due squadre raffinate, sguazzate nel fango in a incontro di gioco sotterraneo e scarso calcio. Madrileños e galiziani hanno combattuto senza successo per il possesso e hanno finito per distribuire più legna da ardere di quanto avrebbero dovuto. Alla fine, il punto, come dice il topicazo, non ha lasciato nessuno felice, soprattutto gli uomini di Andoni Iraola, che volevano prendere piede nella lotta per le posizioni continentali. SCHEDA DATI Lega Santander Ray CEL FORMAZIONI Raggio Vallecano Dimitrievsky; ...