Real Madrid | i Blancos puntano gli occhi su Osimhen e Rafael Leao

(Di giovedì 10 novembre 2022) Secondo quanto riportato da Sport, Carlo Ancelotti avrebbe presentato una lista di giocatori alla dirigenza del. Qui il tecnico italiano avrebbe segnalato due nomi di giocatori di Serie A:e Victor. Il primo sarebbe anche il più facile da raggiungere, non avendo ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Milan. L’attaccante del Napoli invece, sarebbe l’alternativa ideale per sostituire il non più giovanissimo Karim Benzema. SportFace.

