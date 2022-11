Radonjic e Vlasic | il Toro batte 2-0 la Sampdoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – per il Torino, che si impone con merito per 2-0 in casa contro la. In una partita tutt'altro che indimenticabile, ai piemontesi bastano i lampi dinel primo tempo e dinella ripresa per avere la meglio di una rivale con il morale sempre più sottoterra a causa delle sempre più incerte vicende societarie. In avvio di sfida non accade nulla fino al 23?, quandose ne va sulla sinistra, si avvicina all'area di rigore e va al tiro con il destro trovano Audero pronto alla deviazione in corner. Al 29? sono i granata a passare in vantaggio.avanza palla al piede e chiude un triangolo con, che lo porta poi alla conclusione da dentro l'area infilando Audero per l'1-0. La risposta dei blucerchiati è timida e si materializza ...