Next Gen ATP Finals 2022 | Jiri Lehecka elimina Matteo Arnaldi e vola in semifinale Fuori anche Francesco Passaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Finisce l’avventura dialleGen ATP. All’azzurro serviva necessariamente una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione in, ma il classe 2001 è uscito sconfitto dal match contro il cecoper 4-3(5) 4-1 4-3(4) in un’ora e 20 minuti di gioco e non è dunque riuscito a risalire dall’ultima posizione del gruppo A. Grazie a questa vittoria il numero 74 al mondo ha invece conquistato il pass per le semifinali,ndol’altro azzurro. Nel primo game della partitatiene il servizio a 30, poi sale sul 30-40 nel secondo gioco e ha dunque la possibilità di prendersi subito il ...