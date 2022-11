Nadia Rinaldi | il suo dolore a “Oggi è un altro giorno” | “Bullizzata dietro le quinte”

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 novembre 2022)è una celebre attrice televisiva, cinematografica e teatrale. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo più volte reinventarsi e, come ha ammesso nello studio diè un, è riuscita a cambiare le cose per tutte quelle attrici non filiformi che temevano d’essere incastrate in un numero limitato di ruoli, quasi sempre secondari. Intervistata da Serena Bortone, ha raccontato svariati aneddoti legati a Gigi Proietti, Alberto Sordi e non solo, parlando però soprattutto della sua vita privata. Ha sofferto molto enon è più alla ricerca dell’amore. Le sue giornate si dividono tra figli e lavoro.vittima di bullismo Il primo approccio con il mondo della recitazione è avvenuto da bambina....