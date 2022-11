Mondiali e contratto | Milan | Leao si risparmia? I numeri dicono che…

Ora c'è la pausa per idove quasi sicuramente Sancho non ci andrà, poi si aprirà il ... con il Milan che è forte della clausola presente neldel portoghese, ma anche da affrontare il ...... attualmente infortunato e per questo fuori causa ai2022. Il 31enne centrocampista francese è all'ultimo atto dicon il Chelsea e il rinnovo non sembra essere all'ordine del ...Con i Mondiali ormai alle porte, per i giocatori rossoblù è giunto il momento dei primi verdetti, relativamente alle convocazioni ...Milan, tutto pronto per quello che concerne il rinnovo del forte difensore francese. Vediamone di seguito i dettagli.