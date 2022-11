ilmattino.it

Inoltre vicinosi trova un borgo ricco di storia, dal fascino medioevale. Camminando sul lungomare disi respira l'aria del mare che entra nelle narici. Non a caso i tedeschi ,...... e si arriva al paradosso che una città di mare comenon disponga di un vero e proprio porto turistico. Si va avanti con strutture obsolete (come) e con concessioni temporanee, che ... Mergellina, a Napoli un altro pirata della strada: netturbino travolto all’alba Spesso sono gli aspetti meno noti di una città, che rendono la visita più interessante. Come per Napoli con il suo “ospedale” particolare.Un ladro immortalato dalle telecamere a Napoli. La foto sta facendo il giro del web ed è stata diffusa da una cittadina, residente a Mergellina, che l'ha inviata al consigliere regionale Borrelli. Lad ...