Marotta non dimentica la Juve | sondaggio a zero

...si è subito esaurita la sequenza sismica innescatasi in mare, in una fascia tra i 20 e i 30 km al largo della costa tra Fano,e Senigallia. In un giorno e mezzo circa, sono ...... considerate anche le sue prestazionicerto importanti. Ecco allora la necessità di andare sul ... Per questomonitora le possibili occasioni e ce n'è una che fa gola ai nerazzurri quanto ai ...Beppe Marotta ha indicato la via maestra per il mercato di gennaio: 3 colpi che potranno essere completati, ma ci sarà una condizione che andrà per forza rispettata A margine dell’assemblea, infatti, ...Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Inter e non solo. Inter, che segnale ha dato con la vittoria sul ...