Mario Rui non va ai Mondiali | escluso dal Portogallo

(Di giovedì 10 novembre 2022) NienteperRui. L’esterno sinistro di difesa del Napoli non è stato convocato dalper iin Qatar. Ecco gli uomini convocati dal ct Fernando Santos Portieri: Rui Patricio, Diogo Costa, José Sá. Difensori: Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Pepe, Danilo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro. Centrocampisti: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha, William Carvalho. Attaccanti: André Silva, Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta. Alcune dichiarazioni del ct «Non ci sono piani alternativi, ci sono solo moduli di base. L’alternativa c’è solo se la base non funziona, le situazioni che possiamo affrontare in ogni momento della partita. È quello che facciamo in allenamento, nel poco tempo ...

