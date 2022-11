LIVE Musetti-Stricker 3-4 3-4 4-3 3-3 | NextGen Finals 2022 in DIRETTA | si va di nuovo al tie-break

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5va a segno con la volèe e recupera il mini-. 5-4 Buona la prima dello svizzero, ora due servizi per. 5-3 Lungo il rovescio di. 4-3 Scambio sotto rete in cui a spuntarla è. 3-3 Dritto vincente di. 3-2 Rovescio vincente diche passa a condurre. 2-2 Altro errore dell’elvetico. 1-2 Lungo scambio che si chiude con il dritto out di. 0-2 Spettacolare passante dello svizzero con il rovescio. 0-1 Rovescio lungo linea di. 3-3 Buona la seconda di, si va al quarto tie-del match. 40-15 Buona la risposta di. 40-0 Chiude con ...

Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- STRICKEROA Sport vi offre la DIRETTAtestuale del match tra Lorenzoe Dominic Stricker, valido per la seconda giornata del gruppo B delle ATP Next Gen Finals di Milano 2022. L'incontro sarà il ...Tantissime qualità e spettacolo nel suo gioco, mostrati anche in questo debutto nell'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals. Lorenzo Musetti ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura a Milano ...Lorenzo Musetti e Dominic Stricker si sfideranno nella seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2022: info partita e streaming gratis ...