Furia Verona dopo il caso Danilo | duro attacco alla Juve sui social

Corriere dello Sport

- Post muto. Così si potrebbe definire il tweet del, che in post pubblicato sul proprio profilo dopo il match perso di misura al 'Bentegodi' contro la Juve decide di far parlare un'immagine. La foto in questione ritrae il difensore bianconero ...Holm 6,5 - Corre come unae spesso e volentieri mette in difficoltà la difesa friulana. Un ... Un punto che dà fiducia in vista della decisiva sfida salvezza contro l'HellasVERONA - Post muto. Così si potrebbe definire il tweet del Verona, che in post pubblicato sul proprio profilo dopo il match perso di misura al 'Bentegodi' contro la Juve decide di far parlare ...Proteste del Verona per due episodi nel finale: la squadra di Bocchetti furiosa per i rigore non fischiati nella sfida contro la Juventus ...