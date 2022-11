Euro 7 - Presentati i nuovi standard | stretta su NOx e particolato | ma ci sono limiti anche per le elettriche

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Commissionepea ha finalmente pubblicato le sue proposte per la normativa7 suialle emissioni. La pubblicazione chiude un lungo periodo di attesa, contraddistinto da numerosi rinvii legati sostanzialmente ad alcune importanti novità. Infatti, i requisiti di applicano a tutte le tipologie di veicoli a motore, riguardanole auto, si applicano a determinati elementi inquinanti (come gli ossidi di azoto o il) e interessano non solo i motori, ma pure i componenti quali freni e pneumatici. Inoltre, inon coinvolgono le emissioni di anidride carbonica. Il motivo è semplice: con il pacchetto Fit for 55, l'pa ha già deciso di portare al 100% la riduzione della CO2 per auto e ...

Lettera Emme

Ottima performance in termini di raccolta netta sui prodotti di risparmio e investimento che nei primi nove mesi del 2022 si è attestata a 5,9 miliardi di. I solidi risultatioggi, ...... che complessivamente gestiscono masse ESG pari a oltre 122 miliardi di, il 32% del totale ESG ... Tra i risultati dell'indagine - che sarannoufficialmente al salone. SRI durante la ... Amam, 113 milioni di euro in progetti presentati per la rete idrica e fognaria della città I volontari AIRC distribuiranno i Cioccolatini della Ricerca in 1.800 piazze a fronte di una donazione di 10 euro: presenti domenica 12 novembre anche a Castelnuovo di Farfa ...Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto pari al 100 per cento dei costi ammissibili fino a esaurimento delle somme stanziate complessivamente ...