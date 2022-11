E vi pare un gran risultato? | veleno-Purgatori contro Meloni

(Di giovedì 10 novembre 2022) Andreaè intervenuto a Tagadà, su La7, per parlare degli ultimi sviluppi legati al caso delle ong e allo sin corso tra l'Italia e la Francia, con quest'ultima che tra l'altro proprio oggi ha assestato un paio di schiaffoni al governo di Giorgia. “L'azione di tenere le navi ferme e di fare sbarchi selettivi - ha ricapitolato Tiziana Panella - ha portato comeche la Francia non si è presa i miti”. “Non solo - ha proseguito - perché sta chiedendo agli altri Paesi di fare lo stesso e ha annunciato un aumento della sorveglianza sui luoghi di passaggio”. “Io parlerei di tamponamento a catena - ha esordito- non ci siamo resi conto delle conseguenze che questa mossa improvvida potrà avere sul piano delle relazioni bilaterali. Aver ...

Liberoquotidiano.it

... effettivamente non è che abbia dichiaratoche. Ma è anche vero che il chitarrista ha ammesso ... ma ora, a distanza di quasi dieci anni da quei fatti, i duesiano tornati in buoni rapporti. ...L'attuale campanile fu eretto nel 1780, così come, a quanto, l'ampio refettorio. All'inizio di ... 21 dicembre 2003 William Brumfield Nel XVI secolo Kolomna beneficiò della generosità del... Tagadà, veleno-Purgatori contro Meloni: "E vi pare un gran risultato" Banca Ifis chiude i 9 mesi del 2022 con un utile netto pari a 105,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto agli 80,2 milioni di euro del pari periodo del 2021.