“Abusi nell’agenzia di modelle” | titolare a processo | per il pm è un caso di ‘Me Too’ | chiesti 8 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Bergamo. Il pubblico ministero Laura Cocucci non ha dubbi: “Siamo in presenza del fenomeno ‘Me“, espressione nata nel 2017 dopo le denunce di molestie esessuali che numerose attrici di Hollywood hanno rivolto al produttore cinematografico Harwey Weinstein. Un fenomeno in cui “più persone offese in ambito e contesto lavorativo – spiega in aula il pm – hanno avuto il coraggio di dire ‘sì, è successo anche a me'”. La vicenda finita in tribunale a Bergamo non riguarda però Hollywood, ma quella che all’epoca dei fatti era un’agenzia di moda e spettacolo della Valcavallina, nel frattempo dichiarata fallita. Per ildell’attività – L.V., 61, difeso dall’avvocato Federico Viviani – la procura ha chiesto 8di reclusione, con l’accusa di violenza sessuale e in subordine di atti ...