11 11 22 | una data magica che riserva una brutta sorpresa a questi segni

Leggi su chedonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’11- 11- 2022 per gli astrologi è una. Non tutti izodiacali riceveranno belle sorprese in questo giorno, ad alcuni il destino non farà di certo un bel regalo. Lo scorso 8 novembre c’è stato un grande evento lunare, probabilmente il più grande dell’anno. Oltre alla luna piena nel segno del Toro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it