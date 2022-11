Vlahovic caso Mondiale | ansia pubalgia per la Juve E per la Serbia il tempo stringe

Unforse no, un problema di sicuro sì. Dusanfa preoccupare la Juventus e, di riflesso, anche la Serbia. Perché quel fastidio chiamato pubalgia è tornato a tormentare ormai da due settimane ...Juventus, non è ancora unma l'allarmediventa sempre più assordante: decisione fulminea da parte di Allegri e della Serbia Non è ancora un, ma dentro la Juventus ma anche dentro la Serbia, Dusan...Infortunio Vlahovic, oggi il giorno della verità per l'attaccante bianconero: cosa filtra sul recupero del serbo ...La Serie A monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. Fugona Napoli, frenatona Milan. L'allenatore dell'Empoli, Zanetti: "Erano incartati, poi quel rigorino...". Pioli preoccupato dopo il pa ...