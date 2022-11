Ultime Notizie – Elezioni midterm Usa 2022 | in Georgia ex campione di football sfida reverendo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Popolarissimo exafroamericano di, Hershel Walker è stato scelto e fortemente voluto da Donald Trump come il candidato repubblicano al Senato inalleUsaperre Raphael Warnock, ildiventato due anni fa il primo senatore afroamericano eletto in. La campagna di Walker è stata caratterizzata da molti scandali e controversie, soprattutto quando due donne si sono fatte avanti con le prove che il repubblicano – che si dichiara anti-aborto – le aveva costrette ad abortire, pagando per l’intervento. Nonostante questo, Walker è andato avanti sempre all’attacco nella sua campagna, ispirandosi al modello dell’amico e mentore Trump che però si è tenuto lontano dalla campagna ...

Il Sole 24 ORE

'C'è molto lavoro da fare, serve il massimo impegno di tutti. Non si può perdere tempo'. Nel giorno che Bruxelles stacca un assegno da 21 miliardi di euro, Giorgia Meloni accelera e convoca la sua ...Per la prima volta Ilary Blasi decide di esporsi su uno dei flirt raccontato dalledi cronaca rosa. L'ex di Francesco Totti smentisce pubblicamente di avere una frequentazione o una storia d'amore con Edmondo Israilovici . Nei giorni scorsi, Diva e Donna aveva ... Ucraina ultime notizie. Conte: voteremmo no all'invio di armi. Usa: parliamo con Mosca per evitare catastrofe nucleare Per l'Osservatorio Uiv-Vinitaly il grande freddo è arrivato e si farà sentire per tutto il 2023. Più tiepide le imprese e Federvini, secondo cui il 2023 chiuderà in positivo nonostante i costi di ener ...«Il nostro sistema radiofonico»: così parla del suo gruppo Lorenzo Suraci, il patron di Rtl 102.5 a cui fanno capo anche Radio Zeta, Radio Freccia e sei radio tematiche che negli ultimi anni ha creato ...