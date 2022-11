Tony Khan | “Il Dynamite di stanotte sarà degno di nota”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “It’s Wednsday night, you know what that means!”: in questo modo i cronisti ditendono ad aprire gli episodi dello show, parafrasando una celebre frase del compianto Brodie Lee. Altrettanto spesso gli atleti e gli addetti ai lavori tendono a creare hype attorno allo show dell’AEW e un ruolo importante in questo senso viene svolto anche e soprattutto da, proprietario della compagnia. A tal proposito,ha pubblicato un tweet che lascia presagire grandi cose in vista per. Il tweet diIl leader dell’AEW ha così commentato:“Vi prometto uno showdiquesto mercoledì notte! #AEWsu TBSNetwork STASERA!” Il patron della compagnia ha anche sottolineato i numeri degli ultimi ...