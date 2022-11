Squadra omicidi sparate a vista | il poliziotto che non segue le regole

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022)Rete 4 ore 16.30 Con Richard Widmark, Henry Fonda, Inger Stevens. Regia di Don Siegel. Produzione USA 1968. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Madigan (Widmark) è undi origine irlandese famoso perchè nonle. Il suo capo (Fonda) lo tollera a malapena perchè Madigan è onesto, coraggioso, un vero cacciatore di criminali. Ma la tolleranza scende a zero quando Madigan commette un errore. Si fa sorprendere da un gangster che credeva di mezza tacca e derubare della pistola. Madigan ha tre giorni di tempo per riprendere il criminale. In quei tre giorni quello ammazza all'impazzata colla pistola di Madigan. Finchè non arrivano alla resa dei conti dove Madigan si fa tradire dal bollente sangue irlandese ...