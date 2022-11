Regionali | Fontana confermato dai leader del centrodestra | “In Lombardia è lui il nostro candidato”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AttilioROMA – “Idel, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attiliocomedella coalizione per le prossime elezioniin. Il valore delunito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità”. E’ quanto affermano in una nota congiunta idelSilvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista.

