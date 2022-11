Re Carlo e Camilla aggrediti | un brutale lancio di uova

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di lanciarecontro ree la regina consortea York. La coppia reale non è stata colpita. L'uomo è stato sentito gridare "Questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi", mentre veniva arrestato dagli agenti. Una volta intervenuti questi ultimi, la visita è proseguita senza altri intoppi. L'episodio è avvenuto mentre il sovrano e la moglie salutavano la gente scesa in strada ad accoglierli in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II. Statua commissionata quando Elisabetta era ancora in vita, durante il Giubileo di Platino.

