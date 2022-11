“Prodotti gratis” | attenzione all’ultima truffa Amazon | vi svuotano il conto

Leggi su inews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Suè spuntata un’ultimache sta svuotando i conti di tutti gli utenti. Sono diversi i metodi per difendersi: come fare. Sono ore di grande preoccupazione per tutti gli utenti diche in queste ore stanno vedendo i propri conti svuotarsi. Infatti una nuovasta mettendo in ginocchio chi frequenta il L'articolo proviene da Inews24.it.