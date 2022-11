Passaro e Arnaldi che battaglia! Nel derby Next Gen la spunta il perugino

Ad inaugurare la seconda giornata di incontri alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals è stato l'attesissimo derby che ha visto protagonisti Francesco(n.119 Atp) e Matteo(n.134). A spuntarla è stato il 21enne di Perugia che al termine di una maratona durata ben 2 ore e 38 minuti si è imposto al quinto set con il punteggio di 4 - 3(...Sul 2 - 1, però,va in difficoltà con il rovescio sui dritti carichi dell'avversario. Subisce così il break e accusa anche un crampo alla coscia della gamba destra che sembra mettere ...Memorabile Francesco Passaro. Il tennista dello Junior Tennis Perugia vince il suo primo match alle Next Gen Atp Finals di Milano, battendo nel derby azzurro l'amico e rivale Matteo Arnaldi. Una parti ...Spettacolo all'Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Francesco Passaro annulla tre match point e supera l'amico Matteo Arnaldi nonostante i crampi. Entrambi hanno ancora chance di raggiungere le semifi ...