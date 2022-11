Musolino Adsp | “A Civitavecchia oltre 2 mln crocieristi”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – “le aspettative!”. Queste le parole che meglio rappresentano i dati divulgati oggi in occasione della conferenza stampa convocata adal presidente dell’Mtcs, Pinoe dal direttore generale di Rct (Roma Cruise Terminal), John Portelli. Oggi, sottolinea, “celebriamo una grande vittoria perché le belle notizie, quando ci sono vanno date e soprattutto celebrate. Sono due principalmente le cose che mi preme sottolineare. La prima è il dato vero, concreto che già nei primi giorni di novembre abbiamo superato la soglia dei due milioni ditransitati nel porto di. Un dato e un traguardo incredibile se facciamo riferimento a quelle che erano le previsioni di inizio 2022”. Per l’intero anno, ...

