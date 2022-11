Mondiali | Inghilterra; James si arrende | non ci sarà

Il difensore esterno del Chelsea Reece James ha annunciato che non potrà prendere parte al Mondiale di calcio 2022 dopo aver subito un infortunio al ginocchio a metà ottobre. "Distrutto", ha scritto ......e le partite giornata per giornata (orari italiani) TUTTE LE 32 NAZIONALI QUALIFICATE AIFASE A GIRONI DOMENICA 20 NOVEMBRE Qatar - Ecuador (Gruppo A, ore 17) LUNEDÌ 21 NOVEMBRE...Il difensore esterno del Chelsea Reece James ha annunciato che non potrà prendere parte al Mondiale di calcio 2022 dopo aver subito un infortunio al ginocchio a metà ottobre. (ANSA) ...Reece James non parteciperà ai Mondiali in Qatar. L’esterno del Chelsea non è ... ma Reece James deve rinunciare alla possibilità di rappresentare l’Inghilterra in Qatar. L’esterno del Chelsea è ...