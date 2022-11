Midterm | Congresso in bilico | niente ondata rossa La Georgia decisiva verso il ballottaggio il 6 dicembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In Ohio confermato governatore DeWine. Il repubblicano Scott rieletto in South Carolina. Repubblicani vincono anche in Indiana e Kentucky.ilil 6

In attesa di conoscere i nuovi equilibri del, appesi a conteggi ancora in corso, i media ... Lo afferma Donald Trump commentando l'esito delle elezioni diSi svegliano cos gli Stati Uniti dopo la notte elettorale di, in cui comunque non si materializzata quell'onda rossa che nelle previsioni della vigilia vedeva alun netto passaggio ...Si sono aperte le urne di Midterm negli Usa, i Dem hanno la maggioranza risicata al Senato, soffrono invece alla Camera. Il rischio per ora sono due anni di impasse alla Casa Bianca. Tutto ciò che bis ...La contesa che potrebbe decidere il controllo del Senato americano, quella dello stato della Georgia, va verso il ballottaggio del 6 dicembre. Il funzionario ...