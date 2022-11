LIVE PRIMAVERA – Napoli-Reggina 0-0 | iniziata la partita!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 1 –laPRIMO TEMPORiscaldamento Coppa Italia TIM CUP Ore 14:28 – Le squadre sono in campo, a breve il calcio d’inizio di questi 16 di Coppa Italia TIM Cup Ore 14 – Squadre in campo per il riscaldamento Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, valida per i 16esimi della Coppa Italia TIM CUP. Gli azzurrini, reduci dalla sconfitta esterna per mano del Verona nel Campionato1 proveranno a risollevarsi nella sfida di coppa in programma oggi alle ore 14:30 allo Stadio G. Piccolo di Cercola. Dopo aver passato il turno con la Salernitana gli azzurrini azzurrini affrontano lain questi 16esimi di ...

