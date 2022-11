Italia-Svizzera | Billie Jean King Cup | definite le singolariste Esclusione a sorpresa per le azzurre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sono stati rivelati pochi minuti fa gli accoppiamenti dei match che comporranno, il primo confronto dellenelle Finals diCup 2022. Come vedremo, da una parte, quella elvetica, nessuna, mentre conviene riflettere sul perché delle scelte in casa azzurra. Nel primo confronto, infatti, sarà Elisabetta Cocciaretto a rivestire il ruolo di numero 2 azzurra e sfidare, dunque, Jil Teichmann, l’effettiva seconda giocatrice a disposizione di Heinz Gunthardt. Scelta, dunque, che non si basa sulla classifica, ma sulla forma della marchigiana, che al secondo turno a Guadalajara ha impegnato in maniera seria l’americana Coco Gauff prima di cedere all’americana. Nondimeno, ha vinto il 125 di Tampico, ancora in Messico: è dunque più ...