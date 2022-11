Il dramma di una città che oggi è listata a lutto

TeatroeMusicaNews

"Parlare di 'carichi residuali' èvisione disumanizzante delche i migranti stanno vivendo! Apriamo i porti. Ma dobbiamo anche chiudere i porti a tutto ciò che è traffico di armi, di guerra, di morte". Lo afferma in un ......della scorsa settimana in cui il programma aveva dato la 'caccia' al 64enne che si era finto... Unnel, come definito anche da Teo Mammucari, al quale la Lucarelli aveva commentato ... Foglietta-Minaccioni al Carcano: emozioni e dramma ne “L'attesa” CAMPOBASSO – Duecentottanta operatori sanitari, precari ovviamente, il cui contratto scade il 31 dicembre, ripropongono il dramma del loro status occupazionale e soprattutto sociale alla vigilia dell ...“La nostra richiesta, volta a chiedere la proroga dei contratti di oltre 280 operatori tra Oss e infermieri della sanità del Molise in scadenza il prossimo 31 dicembre, non si ferma. Non vogliamo cali ...