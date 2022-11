I programmi in tv oggi | 9 novembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Su Rai Uno Speciale Cena con delitto – Knives Out, su Canale 5 Zelig. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21-25 Cena con delitto – Knives Out. Harlan Thrombey, famoso scrittore di gialli e proprietario di una nota casa editrice viene ritrovato morto nel suo studio dopo i festeggiamenti per il suo 85° compleanno. Ad indagare sul presunto delitto è il brillante investigatore privato Benoit Blanc che si trova a destreggiarsi tra colpi di scena, litigi per ...