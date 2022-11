Espanyol – Villarreal – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’accoglie ilallo stadio RCDE mercoledì 9 novembre, con entrambe le squadre alla ricerca di tre punti preziosi per la classifica. Mentre ai padroni di casa basterebbe una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, gli ospiti cercano di evitare la quarta sconfitta consecutiva per rimanere in corsa per l’Europa. Il calcio di inizio diè previsto alle 20 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreQuando il giovane e promettente allenatore Diego Martinez è stato assunto in estate come capo dell’, molti in Spagna si aspettavano un impatto simile a quello che ha avuto al Granada, dove il 41enne ha ispirato la promozione in LaLiga e una corsa in ...