Daniele Bianchessi | il successo arriva quando non fai sconti a nessuno L' intervista a Tizzano

CittaDellaSpezia

Dalla presentazione: "Biacchessi un giornalista, già caporedattore di Radio 24, uno ... Foto: Marchitelli (a sin) e, via Fb Nessun Iframes Listen to my podcastSul suo talento garantisce l'ex responsabile del vivaio del Milane anche Berlusconi al ... Complimenti a Delli Carri e aSebastiani per questo acquisto. Plizzari è un colpo da 90 per ... Daniele Bianchessi a Sarzana per la proiezione del film “Le mani in pasta. Le esperienze sui terreni confiscati alle mafie”