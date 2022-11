Borse | Europa contrastata guarda a Midterm e inflazione Usa A Milano brilla Saipem

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Leeuropee peggiorano progressivamente la performance e anche Piazza Affari e' passata in rosso ( ... Banche, tecnologici, retailer, viaggi e auto sono i settori al centro delle vendite in, ...A Milano spicca Saipem che prosegue il rally, occhi su Telecom I principali indici azionari europei viaggiano in territorio frazionalmente negativo così come i futures di Wall Street con gli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Le Borse europee peggiorano progressivamente la performance e anche Piazza Affari e' passata in rosso (-0,24%) dopo una partenza vivace grazie ad alcu ...