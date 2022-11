Acque Libere | in Israele l’ultima tappa delle Marathon World Series | in gara Paltrinieri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La squadra Nazionale di nuoto inparte per Eilat, in, dove venerdì 11 e sabato 12 è impegnata nellaconclusiva della FINA. Gli azzurri, che si ritrovano direttamente in aeroporto a Roma-Fiumicino, rientreranno in Italia il 13 novembre. La classifica provvisoria dopo le prime tre tappe vede in testa l’ungherese Kristof Rasovsky con 1850 punti tra gli uomini e la brasiliana Ana Marcela Cuna e l’olandese Sharon Van Rouwndaal ex aequo con 2200 tra le donne. In zona podio gli azzurri Gregorioe Domenico Acerenza sono secondo e quarto con 1600 e 1500 punti; le azzurre Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon sono terza e quarta con 1850 e 1100. Il Programma. A Eilat venerdì 11 novembre alle 7.00 ora ...