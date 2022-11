Abarth 500 elettrica - Eccola | tutta scoperta | è stata fotografata in strada a Torino

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tanto tuonò, che piovve: dopo una marea di teaser, foto spia e leak, arriva la madre di tutti gli avvistamenti: l'500immortalata su, in Piazza Cln, durante la realizzazione del suo shooting promozionale. Il nuovo modello dello Scorpione, chiamato a sostituire non solo nella gamma, ma soprattutto nel cuore degli appassionati, la versione attuale del cinquino ad alte prestazioni (e le sonorità del suo quattro cilindri turbo, diventate vera e propria firma del marchio nella sua era moderna), verrà presentato ufficialmente il prossimo 22 novembre, ma era solo questione di tempo prima che arrivasse una fuga importante:qui allora, in livrea gialla, con tutti i dettagli caratteristici bene in vista. E visto che ci siamo, diamogliela ...

Tanto tuonò, che piovve: dopo una marea di teaser, foto spia e leak, arriva la madre di tutti gli avvistamenti: l'elettrica è stata immortalata su strada a Torino, in Piazza Cln, durante la realizzazione del suo shooting promozionale.Mancano meno di 2 settimane alla presentazione della nuovaelettrica . Come sappiamo, la prima sportiva a batteria dello Scorpione debutterà il 22 novembre . Per mantenere alta l'attenzione sul lancio di questo modello, il costruttore ha condiviso ...Manca pochissimo alla presentazione della nuova Abarth 500 elettrica (22 novembre), intanto a Torino la nuova sportiva già scalda i motori. “La pista” su cui sfreccia è piazza Cln, diventata set per l ...Mancano meno di 2 settimane alla presentazione della nuova Abarth 500 elettrica . Come sappiamo, la prima sportiva a batteria dello Scorpione debutterà il 22 novembre . Per mantenere alta l'attenzione ...