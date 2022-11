WWE | Shelton Benjamin torna a Raw e affronta Austin Theory

World Wrestling

...è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 90 Seth Rollins: 91 Shane McMahon: 79 Shawn Michaels: 88 Shayna Baszler: 84 Sheamus: 85...... 90 Seth Rollins: 91 Shane McMahon: 79 Shawn Michaels: 88 Shayna Baszler: 84 Sheamus: 85... 91 WALTER: 86 William Regal: 85 X - Pac: 85 Xavier Woods: 86 Testi correlati 02K22: ecco il ... La WWE prepara un cambiamento di gimmick per due veterani Gli indizi A failed cash-in and an unexpected return are just a couple of things WWE had in store for fans on the November 7th episode of Raw.Will you be WWE Champion Or is he going to be like those millions of other Superstars who came here, had their 15 minutes of fame and left I have been here for almost 23 years working hard, night ...