Trivelle | proroghe e bollette | le novità del Dl Aiuti-quater in Cdm giovedì

(Di martedì 8 novembre 2022) In arrivo gli interventi da 9,1 miliardi per sostenere famiglie e imprese: nel provvedimento sarà inserito anche il via libera alle trivellazioni

A parte le, non ci dovrebbero essere grosse novità sulle misure: avanti con bonus sociale ... Si tratta difino alla fine dell'anno di misure attive da marzo. Nulla di nuovo, totale ...In arrivo gli interventi da 9,1 miliardi per sostenere famiglie e imprese: nel provvedimento sarà inserito anche il via libera alle trivellazioni Vale 9,1 miliardi il decreto Aiuti - quater in arrivo ...In arrivo gli interventi da 9,1 miliardi per sostenere famiglie e imprese: nel provvedimento sarà inserito anche il via libera alle trivellazioni ...L’Italia è seduta su un patrimonio di almeno 35-40 miliardi di metri cubi di gas, conteso con la Croazia che invece estrae metano ed esporta a prezzi da capogiro in Europa. Più… Leggi ...