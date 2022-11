Travaglio se la prende con tutti sui migranti | l' affondo su Meloni e l' Europa

(Di martedì 8 novembre 2022) Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, è ospite della puntata dell'8 novembre di Otto e mezzo, talk show di Lilli Gruber su La7 che mette al centro della trasmissione la situazione dei. “Che una tantum la Francia accolga una nave ONG, dopo decine e decine di casi in cui si era deciso che il porto più sicuro fosse soltanto quello italiano, è una rondine che non fa primavera” l'analisi del giornalista, che poi prosegue: “Mi sento un po' stanchino nel commentare queste cose, siamo sempre fermi alle cose già viste nel 2018 e le polemiche sugli scriteriati accordi di Dublino, che fanno dell'Italia il ricettacolo dell'immigrazione nel Mediterraneo. Il Covid aveva fatto abbandonare il tema, ora si ricomincia con un carico di propaganda da parte del nostro governo e di ipocrisia da parte dell'Unione Europea. Mi auguro che queste ...

Liberoquotidiano.it

...MARCOE GIUSEPPE CONTE Già il titolo dice tutto: 'Navi, per il diritto internazionale il divieto di sbarcare è legittimo'. Con questo articolo Il Fatto Quotidiano, a sorpresa,...Poi se lacon il ministro della Difesa Guido Crosetto, finito nel mirino del giornalista ... dove il ministro cinguetta sempre, ribatte: ', raffinato umorista, mi chiama Cicciobomba ... Travaglio insulta Crosetto:" Cicciobombo". Il ministro lo asfalta: maxi-rissa Ma già si è capito come va a finire il tutto. I soldi di don Izzi non si vedranno più, e a quel punto i titolari della Identity Formation prendono tutte le carte e vanno alla Guardia di Finanza a ...Marco Travaglio si scatena contro il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nell'editoriale di oggi, domenica 6 novembre, in prima pagina sul ...