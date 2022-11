Rayo Vallecano | Hayder Almula | “Non vendiamo la palla | è un ricordo”

(Di martedì 8 novembre 2022) 2022-11-08 17:57:07 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: UNtu, Ilè riuscito a vincere contro il Real Madrid. La squadra di casa esordisce con un gol di Santi Comensaa al quinto minuto. Tuttavia, Modric ha segnato al 37? dagli undici metri e in seguito Militao ha portato in vantaggio la squadra di Ancelotti. Nonostante questo, Álvaro García ha pareggiato al 44? e al 67? Trejo ha regalato i tre punti dal dischetto alla squadra di Iraola. Nonostante questo, l’immagine più sorprendente della partita è stata a girato da Fede Valverde che è riuscito a intrufolarsi nel balcone di uno dei vicini per guardare la partita da casa sullo sfondo del Vallecas Stadium. Valverde conclude su balconata: il suo tiro va sul fondo di Vallecas Il tiro in porta dell’uruguaiano in uscita da calcio d’angolo, quando era già ...

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano per 3 - 2. Male Vinicius: "Ha perso tanti duelli, ma è stata una partita difficil per ...