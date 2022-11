Pnrr Italia | Ue dà il via libera alla seconda tranche di 21 miliardi Meloni apre cabina di regia a Palazzo Chigi

AGI - Agenzia Italia

ROMA. Via libera della Commissione europea all'erogazione della seconda tranche da 21 miliardi delitaliano. L'esborso fa seguito alla richiesta dell'avanzata alla fine del giugno scorso e alla valutazione positiva alla richiesta di pagamento comunicata dalla Commissione lo scorso 27 ......per l'e non va sprecata: ogni euro va speso bene e deve essere utile per sostenere la crescita economica, lo sviluppo e l'ammodernamento della Nazione. 'In termini di spesa ilsconta ... L'Ue eroga all'Italia il secondo pagamento del Pnrr da 21 miliardi di euro ROMA (ITALPRESS) – Oggi si è riunita la Cabina di regia del PNRR alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.Il presidente ha sottolineato la centralità del ruolo e delle funzioni della Ca ...(Teleborsa) - Via libera della Commissione Europea al secondo versamento di fondi all'Italia, pari a 21 miliardi di euro, sull'attuazione del Piano nazionale italiano per la ripresa e la ...