Perché dovresti incorporare l' allenamento dell' equilibrio nel tuo allenamento

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 novembre 2022) Ci sono molti motivi per allenare l'e la coordinazione se pratichi uno sport. Sono abilità di base richieste in ogni disciplina sportiva: dal calcio al tennis, dall'arrampicata su roccia allo sci e la corsa. Ede coordinazione rientrano nella capacità propriocettive. E' una parola piuttosto infausta, ma l'avrai già sentita nominare: la famosa propriocezione, ovvero la percezione del movimento,a forza ea posizione del corpo nello spazio. Eccoti serve avereLa capacità diè determinata da una complessa integrazione tra i meccanismi di comando del cervello e quelli di controlloa posizione. Un'interazione che ci consente di mantenere la postura eretta e non cadere. Ma ...