Nikita Pelizon | lo staff prepara un power point per lei

Prima si è sfogata conin giardino, poi si è chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese . La cosa, neanche a dirlo, ha fatto infuriare Edoardo Donnamaria . Le parole di Antonella sull'...Questo incontro ha scosso non poco la vippona che, finita la puntata, ha mostrato tutto il suo disagio cercando conforto in. Dopo aver parlato a lungo con lei, la Fiordelisi ha deciso ...Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, al termine dell'ultima puntata del GF Vip, si sono chiusi in magazzino: Edoardo Donnamaria ha perso le staffe.Nessun eliminato alla quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ., il reality in onda su Canale5. Il televoto che vedeva ...