Next Gen ATP Finals | a che ora e dove vedere Musetti-Tseng oggi in TV e streaming

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022)pomeriggio Lorenzoesordirà alleGen ATPdi Milano nella sfida contro Chun-Hsin, incontro valido per la fase a gironi del torneo. Dopo la rinuncia di Holger Rune in seguito alla vittoria del Masters 1000 di Parigi-Bercy (e la qualificazione alle ATPdi Torino come prima riserva), l’atleta di Carrara è diventato in automatico il favorito numero uno per la vittoria finale. Tra gli 8 giovani migliori talenti del tennis di quest’anno, l’Italia schiera ben tre atleti: Lorenzo, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. Tra tutti, gli avversari più pericolosi per il nostro Lorenzo sono lo statunitense Brandon Nakashima e l’inglese Jack Draper, una delle rivelazioni dell’ultima stagione. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio ...