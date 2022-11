Napoli Empoli LIVE 0-0 | inizia la sfida

(Di martedì 8 novembre 2022) Al Maradona, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,edsi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-0 MOVIOLA 1? Si comincia – Parte la. Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0: tabellino e marcatori(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Ora, Simeone, Zielinski, Zerbin, Zedadka, Zanoli, Gaetano. Allenatore: ...

Commenta per primo Piotr Zielinski, centrocampista del, ha parlato al microfono di Dazn prima della partita contro l'al Maradona : 'Non dobbiamo dirci nulla sull', ricordiamo quanto accaduto l'anno scorso, abbiamo perso 6 punti ...... è intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima della partita contro l': 'Si, nello spogliatoio è stato detto che l'anno scorso ilnon è mai riuscito a vincere con l', ...Tutto pronto per Napoli-Empoli. Appuntamento allo stadio Maradona alle 18.30. Il buon sorteggio di Champions League contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi può rendere più vicino il sogno dei ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l’Empoli.: “Ricordiamo quello che abbiamo vissuto l’anno scorso, abbiamo perso 6 punti ...