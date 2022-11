La Mummia | Luca Guadagnino vuole dirigere un remake “davvero spaventoso”

Leggi su screenworld

(Di martedì 8 novembre 2022)vorrebbeun” de La. Dopo essersi occupato deldi Suspiria di Dario Argento, il regista di Chiamami col tuo nometornare al genere horror e prenderebbe in considerazione un film ben preciso. Nel frattempo, tra qualche giorno, l’ultimo film di, ovvero Bones and All, sarà distribuito nelle sale italiane. Nel corso di un’intervista con Collider, il filmmaker ha rivelato: “Oh, mio Dio. Qual è il classico horror che più vorrei realizzare… Si tratta di una domanda incredibile alla quale non mi ero preparato. Oh mio Dio, cosa dovrei fare? Penso che sarebbe fantastico fare qualcosa su La”. Quando gli ...