Infortunio Lukic | tegola per Juric il centrocampista ha saltato l’allenamento

(Di martedì 8 novembre 2022) Sasanon si è allenato oggi con la squadra, per lui un problema di sovraccarico al polpaccio sinistro, le sue condizioni saranno valutate domani Sasanon si è allenato oggi con il gruppo squadra del Torino, per lui un problema di sovraccarico al polpaccio sinistro, le sue condizioni saranno valutate domani. COMUNICATO – «Dopo l’analisi video Ivanha diretto una sessione tecnica alla quale non ha preso parte Sasaper un sovraccarico al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate domani secondo la sintomatologia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

