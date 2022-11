Infortunio Kvaratskhelia | notizia a sorpresa in vista dell’Udinese

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Manca sempre all’inizio della quattordicesima giornata di Serie A. Il Napoli allenato da Luciano Spalletti aprirà infatti il turno infrasettimanale contro l’Empoli di Zanetti alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Diramata da poco la lista dei convocati degli azzurri sul sito ufficiale della squadra. Per la seconda partita di fila non risulta tra i presenti Khvicha, alle prese ancora con il problema alla schiena che lo ha tenuto fermo ai box contro l’Atalanta nello scorso turno di campionato. Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Napoli Empoli, out: il possibile sostituto Come riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, l’attaccante georgiano pare essere in dubbio anche per l’ultima gara del 2022 prima della sosta ...