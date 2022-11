(Di martedì 8 novembre 2022) Glidella finale delle Wtatra. Trionfa la francese 7-6(4) 6-4 in un’ora e quarantadue di gioco grazie ad una prestazione solida al servizio con tanto di 11 ace. Il primo set è risolto al tie break, chiuso con lo score di 7-4. Nel secondo setsfrutta in apertura l’unica palla break concessa in tutto il match e chiude la contesa sul 6-4. SportFace.

SPORTFACE.IT

Aryna Sabalenka eGarcia si affronteranno nell'ultimo atto delle WTA Finals 2022 di Fort Worth (Stati Uniti, ... approfondimenti edriguardo all'incontro.Garcia è stata la prima a qualificarsi per la finale delle Wta Finals di Forth Worth. La tennista francese ha superato per 6 - 3 6 - 2 la greca ... Highlights Caroline Garcia-Aryna Sabalenka: WTA Finals (VIDEO) SuperSport.com delivers comprehensive coverage of major sporting events, including video highlights, results, fixtures, logs, news, TV schedules and more.The Guardian’s picture editors select photo highlights from around the world ...