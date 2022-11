Grande Fratello Vip | Eva Henger | Ecco perché non parteciperò mai al programma

La morte del Re, del, del figlio e dell'amico T'Challa è quindi la prima delle due anime ... La minaccia piùper la Regina Ramonda (Angela Bassett) arriva però da un regno finora rimasto ...C'è però in lei anche unavoglia di redimersi, di dimostrare il suo valore e di mettersi in ... anzi, la principessa mette in chiaro di non voler essere come il, e seppure lo ricerchi ...